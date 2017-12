Sky Ferreira dirige el etílico vídeo para el villancico de Marching Church y anuncia EP visual

Marching Church es el proyecto de Elias Bender Rønnenfelt de Iceage, que ha publicado este año un villancico llamado ‘Christmas on Earth’. Del vídeo se ha encargado nada menos que Sky Ferreira, retratando a Bender como todo un crooner decadente que incluye un Papa Noel desdentado haciendo una peineta. Todo un antivillancico entregado al alcohol pero que no prescinde de las luces de Navidad ni de cierto aire festivo en campanillas y vientos. La canción tiene todas las papeletas para gustar a los seguidores de Beirut.

Sky Ferreira ha aprovechado la ocasión para hablar con the Fader sobre su trabajo en este vídeo, pues es el primero que dirige, de la influencia de David Lynch tras su paso por ‘Twin Peaks’ o de su próxima carrera. Parece que finalmente habrá nueva música en febrero o marzo, llevándonos hacia su próximo EP. “He tenido problemas de salud”, declara, como ya había indicado hace unas semanas, “así que no estoy preparada para sacar un disco aún porque requiere de más empeño. Es un EP que va a ser muy visual, con vídeos conectados entre sí de manera abstracta”. Habrá, pues, vídeos para todas las canciones de este primer trabajo oficial desde ‘Night Time, My Time’, y para el que dice que está escribiendo junto a más chicas que nunca.