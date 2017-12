Mariah Carey, número 1 global en Navidad pese al aniversario de la muerte de George Michael

Spotify acaba de publicar sus listas diarias correspondientes al día de Navidad, y la ganadora es Mariah Carey, algo que no teníamos nada claro al cumplirse ayer un año de la muerte de George Michael. Sin embargo, ‘All I Want for Christmas Is You’ se consolida un año más como el villancico más popular del mundo y ha sido la canción más escuchada a nivel global tanto el día de Nochebuena, cuando sumaba 8,1 millones de streamings, como el día de Navidad, cuando sumaba otros 6,5. En total, son más de 300 millones de reproducciones para esta canción de Mimi cuyo éxito nadie vio venir y que triplica en Spotify a otros temas de su discografía como ‘Always Be My Baby’ y ‘We Belong Together’. La canción ha vuelto esta Navidad al top 2 oficial de las listas británicas y al top 10 en Estados Unidos, donde no había entrado en su momento al no contar con edición física en CD single.

Por su parte, los números para el que parecía el villancico pop definitivo hasta la llegada de Mariah Carey no son nada desdeñables. Algunos esperábamos más de ’Last Christmas’ teniendo en cuenta que la “pasada Navidad” fallecía su autor George Michael, pero el éxito de Wham! ha sido competencia hasta el final, quedando en el puesto 2 a nivel global y logrando el número 1 por muy poquito en su país, Reino Unido. ‘Last Christmas’ sumaba 6,5 millones de reproducciones globales en Nochebuena y 5,1 en Navidad, alzándose hasta los 211 millones de reproducciones, si bien en este caso no queda tan lejos su segundo hit más conocido, ‘Wake Me Up Before You Go-Go’.

Otros villancicos en el top 10 global de Spotify son el benéfico ‘Do They Know It’s Christmas?’, ‘Rockin’ Around the Chritmas Tree’ de Brenda Lee y ‘Happy XMas (War Is Over)’ de John Lennon, si bien el top 200 a nivel global está lleno de villancicos de Elvis, Paul McCartney, Michael Bublé, The Beach Boys, Carpenters, Miley Cyrus, además de Gwen Stefani y Sia, entre un larguísimo etcétera.

Como curiosidad en España hemos permanecido pelín ajenos a toda esta fiebre y las canciones más escuchadas ayer fueron las de todos los días: ‘Échame la culpa’ de Luis Fonsi, ’Sensualidad’ de Bad Bunny, ‘Criminal’ de Natti Natasha, ‘Mayores’ de Becky G, ‘Corazón’ de Maluma… Ni en Navidad perdimos las ganas de perrear y apenas encontramos el villancico de Mariah Carey en el puesto 8 de Navidad y ‘Last Christmas’ en el 27.