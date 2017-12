Leiva pide a Cárdenas que no pinche la versión apitufada de ‘La llamada’, a la que llama “crimen”

‘La llamada’ de Leiva está siendo uno de los pequeños éxitos de la temporada tras haber aparecido en la película del mismo nombre de Los Javis. Además, está nominada al Goya a mejor canción. Sin embargo, está siendo pinchada en ‘Levántate y Cárdenas’ de Europa FM con el tempo ligeramente apitufado. Leiva, en una carta publicada en Facebook, se queja de este hecho apelando al tiempo que lleva a un autor decidir cada detalle de una producción: “Imagino que desconocen la cantidad de tiempo y energía que dedicamos los músicos a la velocidad de una canción. A veces son días enteros haciendo pruebas en el estudio hasta dar con el tempo exacto. Entre otras muchas cosas, el carácter de un texto está estrechamente ligado a la velocidad de una pieza. Siempre está meditado el punto de más o de menos”.

Continúa realizando una comparación con otras artes: “¿Se imaginan dándole un poquito de color a un cuadro de un pintor porque combina mejor con las paredes de un museo?, ¿O pintarle un bigotillo a un retrato porque queda cojonudo? Es exactamente lo mismo. Si la canción con su velocidad original no cuadra con la línea musical del programa o con el gusto personal del programador, les sugiero que no la pongan, pero no hagan su propia versión y cometan este crimen”.

Tras llamar a esta aceleración “crimen”, recula: “Estoy seguro de que no hay mala intención y agradezco me hagan un hueco en su espacio, pero supongan que todo el mundo escucha su programa a una velocidad delirante como si hablara un jodido pitufo de ácido. Quizás esta versión de “La llamada” sea mejor para ustedes o para algún oyente, pero déjenme elegir a mí cómo la quiero mostrar. Felices fiestas. Leiva”.

La versión ligeramente acelerada se puede oír a las 2 horas y 42 minutos de este podcast.