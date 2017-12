Ready for the Weekend: Christina Rosenvinge, James Blake, La Zowi, Miss Caffeina, Diane Birch…

Esta debe ser, con toda seguridad, la semana más pobre en cuanto a lanzamientos discográficos. Ni siquiera se publica hoy algún álbum digno de mencionar. Pero así y todo, hemos conseguido armar un buen grupo de 15 temas que sumamos a los que ya presentamos la pasada semana. En los últimos días, por ejemplo, hemos empezado a disfrutar de una nueva canción de James Blake –en realidad, una versión preciosa de Don McLean– así como del segundo avance del esperado nuevo disco de Christina Rosenvinge.

Junto a estas, también encontramos un nuevo single de la misteriosa y divertida Poppy, un nuevo tema de La Zowi, el curioso encuentro entre dos dúos argentinos de distintas generaciones, Pimpinela y Miranda! (¿será ‘Pimpiranda!’ el título de un disco conjunto?), el regreso con una sentida balada de la cantautora y pianista Diane Birch, el nuevo himno escrito por los chicos de Operación Triunfo 2017, ‘Camina’, un tema del dúo de productores canadiense Zeds Dead y otro del rapero Trouble que supone la reaparición de Drake –con base de Mike Will Made-It–. También recuperamos ‘Cuántas cosas por hacer’, el gran tema de Exnovios incluido en su reciente segundo disco ‘Amor Droga’, y los temas recientemente publicados por The Crab Apples, The Crâpulas y Vallpineda, que esta semana presentábamos en Sesión de Control.

Entre las curiosidades que destacamos hoy, tenemos una preciosa versión en vivo de ‘Eres agua’ de Miss Caffeina –intuimos que como anticipo de un disco en directo–, adaptaciones muy personales de Sufjan Stevens y The Mountain Goats a cargo de Vérité y los británicos Mothers, respectivamente, así como remixes de U2, por el colaborador de M.I.A. Switch, y del hit ‘Krippy Kush’ de Farruko, Nicki Minaj, Bad Bunny y Rvssian a cargo de Travis Scott.