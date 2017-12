Liam Gallagher es mucho de ‘Yellow’ y poco de ‘A Sky Full of Stars’

Nadie espera que Liam Gallagher aparezca en una entrevista diciendo lo mucho que le gustan los Coldplay más pop, y no ha decepcionado. En una entrevista para Herald Sun que recoge NME, el ex Oasis ha dicho que hizo las paces con Chris Martin y el resto de Coldplay tras su colaboración en el concierto solidario de Ariana Grande en Manchester (de donde es oriundo Liam), pero que aún así no es “fan” de los últimos trabajos de Coldplay, pues para él son demasiado pop. “Los primeros dos discos [de Coldplay] son impresionantes”, ha afirmado. “Pero ahora su música es demasiado bailable. La música de guitarras ahora no tiene suficientes guitarras, se ha vuelto pop, han quitado las guitarras y han puesto ritmos electrónicos. Por eso mi disco ha llamado tanto la atención y a la gente le ha gustado”.

Los dos primeros discos de Coldplay son ‘Parachutes’ (el que incluye su hit ‘Yellow’) y ‘A Rush of Blood to the Head’ (el que incluye su hit ‘The Scientist’). Efectivamente, en los últimos años el sonido de Coldplay se ha ido adentrando más firmemente en los terrenos del pop bailable, hasta el punto que el grupo llegó a colaborar con el DJ Avicii en su single ‘A Sky Full of Stars’. Uno de los mayores éxitos de 2017, de hecho, ha sido ‘Something Just Like This’ de The Chainsmokers, interpretada por Chris Martin.

En tanto Gallagher nos entretiene con su opinión sobre la discografía de Coldplay, otros medios reportan sobre una posible reconciliación entre Liam y su hermano Noel supuestamente insinuada en unos tuits del primero. Sin embargo, parece que Liam ha vuelto a trolear al mundo.