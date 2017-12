Car Seat Headrest contradice a Geoff Barrow sobre la posibilidad de ganar dinero con el streaming

Car Seat Headrest es uno de los grupos de indie-rock más queridos de la actualidad, sobre todo tras la edición, el año pasado, de su último disco ‘Teens of Denial’. El proyecto liderado por William James Toledo Barnes ya tenía un nombre antes de fichar con Matador, cuando se auto-editaba en plataformas como Bandcamp, y precisamente es en la auto-edición donde Toledo explica más dinero ha ganado gracias a su música, como ha hechos saber en Twitter.

Toledo ha salido en defensa del streaming después de que Geoff Barrow de Portishead reabriera de nuevo en Twitter el debate sobre el dinero que genera a los artistas una plataforma como Spotify. “Una pregunta a mis compañeros músicos: ¿cuántos de vosotros realmente hace 500 libras gracias al streaming? Igual debería haber una lotería de Spotify para artistas pequeños, en la que cada noche se seleccione aleatoriamente una banda y su música se escuche en streaming durante toda la noche”, ha planteado el músico, medio en broma. El mismo Thom Yorke de Radiohead, ilustrado “hater” de la plataforma, remitía al hilo de Barrow en Twitter.

Contestando a Barrow, Car Seat Headrest explica en Twitter: “desde 2013 he ganado casi 30.000 dólares gracias a los streaming de Spotify de discos que no han salido en Matador. Uso Distrokid [Nde: una servicio a través del cual los músicos distribuyen su música independiente en las plataformas de streaming]. Los ingresos de esos streamings (de nuevo, procedentes de mis discos no publicados por Matador) serían suficientes para mantenerme. No intento presumir, solo quiero un poco de transparencia. Veo a muchas voces con autoridad criticando los servicios de streaming como si no fueran una fuente de ingresos viable, y siendo yo alguien que ha salido a la música usando estos servicios, estos siempre me han parecido mejores que confiar en las ventas de discos”.

Ok quick question for musicians

How many of you have personally made more than £500 from @Spotify — Geoff Barrow (@jetfury) December 27, 2017

Perhaps there should be a Small artist@Spotify lottery

Every night a new band gets randomly picked and we all stream their music overnight.

Perfectly legal;)

Who’s in? — Geoff Barrow (@jetfury) December 28, 2017

i refer you, ladies and gentlemen, to the comments below …. without further comment 🙏😔 https://t.co/rw3mNt9epG — Thom Yorke (@thomyorke) December 28, 2017

Since 2013 I've made almost $30k from spotify streams of non-matador albums https://t.co/QvZIUjD4EG — car seat headrest (@carseatheadrest) December 28, 2017

I use Distrokid. Income from those streams (again, not even counting my two most recent albums) would be enough to support me month to month — car seat headrest (@carseatheadrest) December 28, 2017