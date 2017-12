King Gizzard & The Lizard Wizard lanzan su quinto disco de 2017 en el penúltimo día del año

De locura. Diríamos que nunca en la historia del pop y el rock se había visto una cosa igual: King Gizzard & The Lizard Wizard, grupo de psicorock con tintes medievales y funk originario de Melbourne han lanzado, tal y como habían prometido, su quinto disco de este 2017. Y, como habían asegurado, ha llegado “muy muy a finales de año”, el penúltimo día concretamente. Se titula ‘Gumboot Soup’ y consta de 11 nuevas canciones. El disco está disponible en streaming en Bandcamp y se edita en vinilo.

‘Gumboot Soup’ llega poco más de un mes después de ‘Polygondwanaland’, un álbum que está en libre descarga. Antes de este, en pleno mes de agosto, lanzaron ‘Sketches of Brunswick East’, una colaboración con el grupo norteamericano Mild High Club. No mucho antes, a finales de junio, presentaban el conceptual ‘Murder of the Universe’, que a su vez sucedía a ‘Flying Microtonal Banana’, publicado en febrero.

Lo cierto es que la banda comandada por Stu Mackenzie y Ambrose Kenny-Smith ya había demostrado su prolificidad, ya que entre 2012 y 2016 ya habían publicado 8 álbumes, una media superior a un disco al año. King Gizzard & The Lizard Wizard demostraron en la pasada edición de Primavera Sound que, además, su directo es un espectáculo muy muy divertido. El de Francis and the Lights no ha sido, sobre la bocina, el último disco nuevo de 2017.