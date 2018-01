Las mejores canciones de 2017 para los lectores de JENESAISPOP

Los lectores de JENESAISPOP habéis elegido vuestras canciones del año durante el último mes a través de nuestros foros o a través de nuestro mail. Como sucedía en la lista de mejores discos para los lectores, Lorde corona la tabla, en este caso con ‘Green Light’, pero situando también en el puesto 4 ‘Perfect Places’, en el puesto 11 ‘Supercut’, en el 23 ‘Sober’ y en el 39 ‘Writer in the Dark’. Como indicaba el usuario AdriEv, que muy gentilmente se ha enfrentado al diverso recuento de votos, todas las canciones de ‘Melodrama’ han recibido votos menos el reprise de ‘Liability’.

También Lana del Rey logra situar varios temas en el top 40, en concreto tres, llevando el single ‘Love’ hasta el puesto 2. Destacan, respecto a la lista de mejores canciones de 2017 de la redacción de JENESAISPOP, la buena posición de ‘Undercover’ de Susanne Sundfør (que nosotros decidimos aupar en discos) o ‘A Violent Noise’ de The xx (nos decantamos por ‘I Dare You’). Nuestra canción del año, ‘Mala mujer’, aparece en el 15º lugar para los lectores, por lo que la mayor diferencia entre redacción y lectores sería la ausencia de ‘Tú que vienes a rondarme’ de Maria Arnal y Marcel Bagés (top 3 para redacción) del top 40 de lectores, seguido de toda ausencia de Katy Perry en canciones (a diferencia de lo que sucedía en la votación de discos). Os dejamos con el top 40.

1 Green Light – Lorde

2 Love – Lana del Rey

3 New Rules – Dua Lipa

4 Perfect Places – Lorde

5 Los Planetas – Islamabad

6 Everything Now – Arcade Fire

7 Undercover – Susanne Sundfør

8 Disco Tits – Tove Lo

9 Passionfruit – Drake

10 7 Días Juntos – La Bien Querida

11 Supercut – Lorde

12 Drew Barrymore – SZA

13 A Violent Noise – The xx

14 Desafío – Arca

15 Mala Mujer – C. Tangana

16 Sign Of The Times – Harry Styles

17 Say Something Loving – The xx

18 Boys – Charli XCX

18 Ocean – Goldfrapp

20 Love Galore (ft. Travis Scott) – SZA

21 HUMBLE. – Kendrick Lamar

22 Los Ageless – St. Vincent

23 Lust for Life (ft. The Weeknd) -Lana del Rey

23 Sober – Lorde

25 Something to Remember Me By – The Horrors

26 DNA. – Kendrick Lamar

27 Look What You Made Me Do – Taylor Swift

28 Jacaranda – Bad Gyal

29 Chanel – Frank Ocean

30 We Don’t Deserve Love – Arcade Fire

31 13 Beaches – Lana del Rey

32 New York – St. Vincent

33 Praying – Kesha

34 Mi Chulo – El Último Vecino

35 Mercury – Sufjan Stevens, Bruce Dessner, Nico Muhly, James McAlister

36 Supermodel – SZA

37 Lips – The xx

38 Cut to The Feeling – Carly Rae Jepsen

39 Writer in the Dark – Lorde

40 Tú Sí Sabes Quererme – Natalia Lafourcade