‘Cachitos’ triunfó en Nochevieja y 12.000 personas firman por un programa musical en TVE

Una petición ha sido iniciada en Change.org por Óscar Sancho, vocalista de la banda de heavy metal Lujuria, para reivindicar un programa de música en TVE. Se dirige a la cadena pública, al Ministerio de Cultura, y a los partidos PP, PSOE y Podemos, y ha reunido 12.000 firmas en los dos primeros días. El texto, que puedes ver al completo bajo estas líneas, recuerda que “TVE no necesita entrar en la guerra de audiencias”, se mofa del anuncio publicitario “TVE ES MÚSICA” promocionado por la cadena, recuerda la labor de Aplauso, Música Sí y muy especialmente Plastic y recuerda que, aunque la música del autor de la petición es el heavy metal, no se está pidiendo un programa de heavy metal.

La petición se produce al mismo tiempo que se ha conocido la noticia del éxito de audiencia en Nochevieja de Cachitos en La 2 (con Vetusta Morla, Sidonie, Novedades Carminha… y un refrito de viejas actuaciones), muy especialmente en late night. Si bien su audiencia media entre 22.27 y 2.30 fue del 6,2% de share, su share subió al 9% tras las Campanadas, haciendo a La 2 nada menos que tercera en audiencia en el late night de Nochevieja, por encima del especial de Alejandro Sanz de Telecinco, que quedaba con un 8% de share. Os dejamos con la petición al completo.

QUEREMOS UN PROGRAMA DE MÚSICA EN TVE

“Basta utilizar Google para darse cuenta de que TVE presume de lo que no da. Ver un anuncio publicitario que pone TVE ES MÚSICA casi ofende. Ofende por falso, ofende porque TVE es de todas y de todos. Ofende porque la música está absolutamente marginada en TVE. Y no solo eso, además está mancillada, utilizada, vilipendiada. La música ha pasado a ser objeto de concurso, de pugna, donde “presuntos nuevos talentos” utilizan canciones de toda la vida para otros fines que no son los musicales; el morbo, la disputa, la guerra de audiencias…

TVE no necesita entrar en la guerra de audiencias, eso por un lado, es pública, es de todas y de todos. Por otro, su función es generar otro tipo de audiencias, una audiencia culta, formada, informada, no una audiencia “basura” por la que pugnan otras cadenas.

La historia de TVE con la música es muy rica. Recuerdo con añoranza y cariño Musical Express, el programa de Ángel Casas, donde la música era en directo, donde vimos conciertazos y momentos únicos. Antes fue Popgrama que pagó su osadía cuando sacaron a Las Vulpess. Hoy día es mítico, fue valiente, pagó el precio de sacar a unas mujeres que cantaban “Me gusta ser una zorra” como acto reivindicativo. Años después, en otras cadenas, hombres y mujeres (y viceversa…) demuestran que nunca se debió censurar aquel programa y aquellos mensajes, nos estaríamos evitando vergüenzas ajenas en pleno siglo XXI

Quien no recuerda Aplauso, Música Sí, ¡Que noche la de aquel año! O un programa que siempre reivindicaré y que casi nunca aparece cuando se habla de música en TVE, Plastic.

Mi música es el Heavy Metal, pero no estoy pidiendo un programa de Heavy Metal, estoy pidiendo un programa, SERIO, DE CALIDAD, BIEN HECHO de MÚSICA.

Un programa que informe de las novedades, de los conciertos, que programe actuaciones (si es en directo mejor) que tire del magnífico e infrautilizado archivo de TVE y recuerde la historia, que siga los festivales, que ponga a la música en el lugar que debe y merece.

TVE es un servicio público de todas y de todos. Debe tener un programa de música ¡YA! Si así lo crees comparte, difunde, movámonos.

QUEREMOS UN PROGRAMA DE MÚSICA EN TVE ¡YA!”