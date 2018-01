Titus Andronicus se entregan a la balada catárquica en ‘Number One (In New York)’

Titus Andronicus, una de las bandas favoritas de la música americana independiente de los últimos años gracias a largos como ‘The Monitor‘, está de vuelta con un nuevo disco llamado ‘A Productive Cough’, que saldrá el día 2 de marzo a través de Merge, tres años después de su última entrega de estudio, ‘The Most Lamentable Tragedy’ (en 2016 hubo largo en directo). El disco incluirá una versión del clásico de Bob Dylan, ‘Like a Rolling Stone’, aunque lo que se comparte hoy es el single de 8 minutos y el vídeo de 10 para el primer single ‘Number One (In New York)’.

Patrick Stickles, aquí a cierto tono nasal pero desgarrado entregado, asegura que los discos de Titus Andronicus “siempre han tenido un porcentaje de baladas, pero que han permanecido enterradas. Ahora son piedras angulares”. De hecho esta, intensa y apasionada, con un significativo riff de teclado y coros sumándose en busca de la catarsis, abrirá el álbum. Su vídeo es una muestra de su vehemente grabación al micro.

A Productive Cough:

1 Number One (In New York)

2 Real Talk

3 Above the Bodega (Local Business)

4 Crass Tattoo

5 (I’m) Like a Rolling Stone

6 Home Alone

7 Mass Transit Madness (Goin’ Loco)