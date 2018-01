The Vaccines suman otro buen tema a su repertorio perfecto para festivales con ‘I Can’t Quit’

El 30 de marzo se publica ‘Combat Sports’, el nuevo disco de The Vaccines, que llega dos años después del recomendable ‘English Grafitti’. Un disco que vía sonidos más surferos y psicodélicos sumaba más buenas canciones como ‘Handsome’, ‘Dream Lover’ o ‘Minimal Affection’ al estupendo repertorio de este grupo especializado en temazos festivaleros, perfectos para el verano.

Con ‘I Can’t Quit’, el nuevo single del quinteto británico, The Vaccines han dado con otro de estos temas imposibles de no canturrear en un festival, cerveza en mano. Es una composición como de costumbre despreocupada y divertida, que esta vez se sirve de unos pegadizos “uh uh uhs” y de un estribillo sencillo pero contundente (“no puedo dejarlo, estoy harto”) que recuerda vagamente a Kaiser Chiefs, y constituye otro hit que cantar a pleno pulmón.

Se dice que The Vaccines “vuelve a sus orígenes con ‘Combat Sports’; un álbum que lleva la marca indiscutible de la mezcla de powerpop y rock puro con sello Vaccines que siempre les ha funcionado en el pasado”. Es su cuarto disco tras el mencionado ‘English Graffiti’ y los anteriores ‘Come of Age’ y ‘What Did You Expect from The Vaccines?’, el disco que incluía hits como ‘Post Break-Up Sex’ o ‘If You Wanna’.