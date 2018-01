Jens Lekman y Annika Norlin se escribirán cartas en forma de canción durante 1 año

Jens Lekman no descansa en 2018 y casi un año después de la salida de su último disco, ‘Life Will See You Now‘, anuncia un nuevo proyecto que es toda una curiosidad, como aquel en que se embarcó en 2015 cuando decidió publicar una canción por semana durante todo el año.

El nuevo proyecto de Lekman es una “correspondencia” con Annika Norlin de Hello Saferide que también durará todo 2018: serán 12 cartas en forma de canción (seis escritas por él, seis por ella) compartidas entre ambos y que al final del año conformarán naturalmente un disco de 12 canciones titulado ‘Correspondence’. La primera de ellas se titula ‘Who Really Needs Who’ y ya está disponible en la web oficial del proyecto.

En ‘Who Really Needs Who’, Jens Lekman empieza a cantar anunciando que es “1 de enero de 2018” para luego recordar los tiempos en que conoció a Norlin, allá por 2008, durante “un otoño en Nueva York que me gustaría olvidar”. Fue una época en la que Lekman se sintió “solo y vulnerable”, y ese sentimiento se expresa en una ‘Who Really Needs Who’ melancólica, en la que Lekman vuelca su corazón en una bonita melodía acompañado de una guitarra eléctrica.

Tanto Lekman como Norlin son dos de los artistas suecos más destacados de principios de siglo, el principio especialmente tras la edición de ‘Night Falls Over Kortedala’ en 2007 y la segunda tras la edición en 2005 de su debut ‘Introducing Hello Saferide’.