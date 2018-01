Nicki Minaj, de cena romántica con Quavo en el vídeo retro de ‘She For Keeps’

Nicki Minaj está que lo tira últimamente, sacando singles, vídeos o ambas cosas a la vez en periodos muy cortos de tiempo, hasta el punto que el pasado verano publicamos una cronología sobre sus novedades. Desde entonces, Minaj no ha parado de trabajar y por ejemplo ha publicado colaboraciones con Migos y Cardi B (‘MotorSport’), Calvin Harris (‘Skrt on Me’), Farruko y Bad Bunny (‘Krippy Kush’) o Lil Uzi Vert (‘The Way Life Goes’), además de vídeos para algunas de las canciones mencionadas. Minaj aparece también en la nueva “mixtape” de Lil Wayne, ‘Dedication 6’, en el tema ‘5 Star’.

Una de las colaboraciones más recientes de Minaj es junto a Quavo de Migos en ‘She for Keeps’. La canción se incluye en ‘Quality Control: Control the Streets Volume 1’, una compilación del sello Quality Control publicada el pasado mes de diciembre y que incluye el semi hit ‘Too Hotty’ con Migos. Ahora, sale el vídeo para esta canción, que se grabó en agosto y es retro. En el vídeo, Minaj y Quavo comparten una cena romántica en un restaurante americano de los años cincuenta, mientras por separado lucen sus respectivos atuendos. Nada que ver con los estilos futuristas y extravagantes de otro vídeo reciente de Minaj, el correspondiente a ‘Krippy Kush’, que también os dejamos.