Kelly Clarkson / Meaning of Life

La autora de uno de los mejores villancicos modernos que existen (sí, se podía hacer un clásico de Phil Spector en el siglo XXI, y eso es ‘Underneath the Tree’) ha sacado en 2017 un disco decisivo en su carrera, el primero tras la extinción de su contrato post-American Idol. Al menos, ‘Meaning of Life’ tenía que ser decisivo para Clarkson, pero se queda lejos de conseguirlo al situarse en un conformismo muy propio de los “triunfitos” entre los que Clarkson se encuentra.

‘Meaning of Life’ vincula a Clarkson con los sonidos soul y R&B de su primer disco, pero en su saludable obsesión por la Motown, hace un homenaje blando e inofensivo, muy poco comparable por ejemplo al de otra aliada blanca de este sonido como Christina Aguilera en su opulento ‘Back to Basics’. Aguilera, quien co-escribió el primer single de Clarkson, ‘Miss Independent’, siempre ha sido Etta James donde Clarkson ha sido Aretha Franklin, pero donde Aguilera realizó un homenaje apasionante, ‘Meaning of Life’ se queda en tributo insípido. Hay momentos destacables, como la adorable ‘Slow Dance’, en que Clarkson canta sobre un hombre muy seguro de sí mismo, pero en quien ella solo ve a un “hombre asustado”, pero el conjunto es estéril y poco imaginativo, incluso cuando en ‘Go High’ se evita la típica balada de cierre para centrarse en un sonido que seguramente se piense más moderno de lo que es.

La primera mitad de ‘Meaning of Life’ es buena, lo que incluye la breve intro. El single principal, ‘Love So Soft’, realiza una estupenda fusión de soul y trap, hablándonos sobre la ilusión de un nuevo amor, ‘Heat’ es otro gran single que recupera las guitarras eléctricas amigas de Clarkson y ‘Move You’ es un single navideño perfecto, pero ninguno de estos singles cambiará el curso de la carrera de Clarkson y el resto del disco convence de esto mismo con canciones menores, cuatro de las cuales ha co-escrito la propia Clarkson, como ‘Whole Lotta Woman’, un tema pícaro pero olvidable, o el dramón sin sustancia de ‘Would You Call That Love’, co-escrito junto a Greg Kurstin. ¿Realmente este es el disco de Kelly Clarkson lleva esperando hacer toda su carrera?

Calificación: 5/10

Lo mejor: ‘Love So Soft’, ‘Heat’, ‘Move You’

Te gustará si te gusta: Rebecca Ferguson, Paloma Faith, Sam Smith

