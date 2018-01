Slowdive nos visitan en 2018

Pocos hubiéramos imaginado que Slowdive harían en 2017 uno de los mejores discos del año, más de dos décadas después -que se dice pronto- del lanzamiento del que hasta entonces era su último trabajo hasta la fecha, ‘Pygmalion’, editado en 1995. Pero sí, el reciente álbum homónimo de los británicos se ha alzado como su posible obra maestra.

Por eso, hay muchas ganas de ver a Slowdive en directo, y el grupo volverá a España en 2018 para presentarlo, concretamente en marzo. Las fechas serán el 6 de marzo en la sala Apolo de Barcelona y el 7 en Joy Eslava de Madrid. Las entradas ya están a la venta en Redtkt, Ticketmaster y La Botiga del Primavera Sound a un precio de 26 euros.

‘Slowdive’ se ha presentado con grandes canciones como ‘Sugar of the Pill’ o ‘Star Roving’, dos temas que se han sumado con dignidad al repertorio de clásicos del grupo, entre los que encontramos ‘Alison’, ‘When the Sun Hits’ o ‘Spanish Air’.

El pasado mes de mayo, JENESAISPOP compartía una entrevista con Simon Scott, integrante de Slowdive, quien sobre la influencia de Slowdive y el shoegaze nos contaba: “el shoegaze ha volucionado masivamente en algo que no es shoegaze, pero sí conserva una influencia. Y es muy hermoso. El shoegaze está definitivamente vivo y a tope”.