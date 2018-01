Regalamos 2 vinilos de colores para ‘Jägermeister Galaxy Hunter’ de Nightcrawler

Además de un disco notable como ‘Beware of the Humans‘, Nightcrawler ha editado una banda sonora para un videojuego (!) de 5 temas llamada ‘Jägermeister Galaxy Hunter’ en un vinilo verde o naranja (hay en total 250 de cada color) que, además, no suena a rayos como tantos otros vinilos de colores, como hemos podido comprobar. Ayer hablábamos con su autor sobre este EP relatando cómo había trabajado en estas canciones a propósito, pensando por ejemplo en la música para acompañar el momento en que le das a “start” y comienza el juego.

Nightcrawler indicaba que este EP “es más estilo synthwave con sonidos más retro que evocan a los 80s y entornos cósmicos” mientras en el resto de su discografía aparecen otro tipo de influencias. Además, destacaba la última pista, ‘Galactica’, de la que un “edit” pasará a formar parte de sus directos. La máquina “arcade” emula “las típicas máquinas de bar de los 80’s, las de las salas recreativas”. Según la nota de prensa, lo hacía “como un guiño a la época en la que nació el culto a la cultura pop que tantas reminiscencias tiene actualmente en la vida cultural y artística; desde lo cinematográfico a lo musical y estético”.

Continúa la nota diciendo: “Los programadores del estudio Chloroplast escucharon las referencias editadas por el productor de electrónica Nightcrawler, y construyeron una realidad digital inspirada por los paisajes y la cultura Synth-Pop y el género de ciencia ficción, que está en el ADN de la música del productor catalán. Una vez Nightcrawler vio los primeros bocetos del videojuego empezó a componer la música que finalmente terminaría formando parte de la banda sonora del videojuego, trabajando codo a codo con los informáticos de Chloroplast estudio”.

