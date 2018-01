La Canción del Día: Imagine Dragons y Khalid redondean juntos un 2017 perfecto de manera imaginativa

Puede que haya pasado desapercibido con la vorágine de la Navidad, el turrón y las fiestas de Año Nuevo, pero lo que han ideado Imagine Dragons y Khalid es un divertimento que no pasará a la historia por una incuestionable calidad pero sí como curiosidad. De un lado, la banda de Las Vegas ha conseguido un éxito totalmente inesperado con su single ‘Thunder’, que esta semana vuelve al top 5 del Billboard Hot 100… ¡después de 35 semanas! De otro, Khalid, toda una revelación tras arrasar con ‘Location’ y ‘Young Dumb & Broke’, cada una rondando los 400 millones de reproducciones en Spotify.

Y la brillante idea de ambos fue hacer un medley de ‘Thunder’ y “Young” en una ceremonia de premios, los American Music Awards, que decidían compartir de manera oficial en versión de estudio este mes de diciembre. No es muy habitual que dos canciones de éxito tan monstruoso, ambas entre lo más escuchado de 2017 en todo el mundo, decidan unirse de manera oficial, y lo cierto es que el resultado tiene su aquel. Si bien al principio ambas parecen ir a su puta bola, en la tercera estrofa las melodías confluyen a la perfección y es justo cuando Khalid entona, de manera muy apropiada, lo de “We have so much in common / We argue all the time”, recalcando puntos en común y también su opuesto. A partir de ahí todo fluye, muy bien fusionado.

Además, la idea les está funcionando estupendamente, mejorando las posiciones de las dos canciones por separado en las listas, y también de manera conjunta. ‘Thunder / Young Dumb & Broke’ entra esta semana al puesto 69 de la lista estadounidense. Para ser un mash-up computando aparte, no está nada mal.

Mientras a Khalid le pudimos ver el año pasado como telonero de Lorde, Imagine Dragons visitan Barcelona y Madrid los días 6 y 7 de abril. Las entradas para Madrid se agotaron en 4 horas, pero en Barcelona aún quedan unas pocas de grada para el Palau Sant Jordi.