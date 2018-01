Chiquetete desata las bromas en la red tras desvelar que no es Melchor ante un grupo de niños

El cantante de flamenco Chiquetete, conocido por canciones como ‘Esta cobardía’ (recientemente versionada por Las Chillers), es “trending topic” el día de Reyes pero nos preocupéis, no le ha pasado nada: a quien le ha pasado algo es a los niños de un colegio de Sevilla que se sentaban ante él y los otros Reyes Magos en un auditorio a espera de sus regalos.

Durante el evento, Chiquetete ha encarnado a Melchor, pero parece que harto del calor y de la mentira de la interpretación, ha decidido quitarse corona y barba y desvelar a los niños que él no es ninguna majestad venida de Oriente, sino un cantante llamado Chiquetete. Sus palabras han sido: “Yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres. Yo soy cantante, yo soy Chiquetete”. A continuación, se ha arrancado a cantar una parte de ‘Esta cobardía’.

Por supuesto, el surrealista acontecimiento no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde la revelación de Chiquetete está dando lugar a multitud de memes y bromas. Una de ellas anuncia: “Y en un inverosímil giro de los acontecimientos, quien fulmina la ilusión de los tiernos infantes no es una “drag queen” en una carroza, sino el mismísimo Chiquetete”. Las sorpresas de la Navidad…

Cuando te levantas a ver si han llegado los reyes y te encuentras con Chiquetete pic.twitter.com/ZPJFMUoctE — Susu (@susumar1996) January 5, 2018

Tres días hablando de una carroza de peluches y llega Chiquetete y se carga el Espíritu de la Navidad. — Dios (@diostuitero) January 5, 2018

-Yo traigo oro.

-Yo incienso.

-Y yo birra.

-Mirra, Chiquetete, te dije MIRRA. — Biriquius (@biriquius) January 5, 2018

Y en un inverosímil giro de los acontecimientos, quien fulmina la ilusión de los tiernos infantes no es una "drag queen" en una carroza, sino el mismísimo Chiquetete. — Hank Solo (@Hank_Solo) January 5, 2018

qué fuerte que britney spears sea en verdad chiquetete pic.twitter.com/jYzEVBzNx2 — Isomaeru (@Timainas_) January 6, 2018

Chiquetete entra en casa a dejarte un regalo.

-Tira el jarrón.

-Asalta el frigorífico.

-Se pone faltón con el retrato del abuelo.

-Te arregla lo de Cataluña apoyado en el mueble bar. — Clausman (@cl4usman) January 5, 2018