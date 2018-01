¿Radiohead pretenden denunciar a Lana Del Rey por plagio?

The Sun informa que Radiohead no van a pasar por alto el supuesto parecido de ‘Get Free’ de Lana Del Rey con su canción ‘Creep’, advertida ya por los fans de ambos en internet tras la salida del último álbum de Del Rey, ‘Lust for Life’. ‘Get Free’ es la última pista del disco, además de unas de las favoritas de los fans, aunque Del Rey no la ha incluido en el setlist de su actual gira.

Según The Sun, los equipos de Radiohead y Lana Del Rey estarían buscando ya una solución tras las bambalinas a este problema para proteger los derechos de autor de Radiohead y así evitar ir a juicio, lo cual sería un verdadero drama para los fans del pop. Se optaría, o bien por añadir a los compositores de ‘Creep’ al panel de compositores de ‘Get Free’, y dividir así con ellos los beneficios, o bien compensar a Radiohead económicamente por el supuesto plagio, de acordarse como tal.

Un nuevo drama por “plagio” en el pop que recuerda a lo que sucedía con ‘Shape of You’ de Ed Sheeran y su parecido a ‘No Scrubs’ de TLC, también muy comentado en internet. Los autores de esta última finalmente eran acreditados en el panel de compositores de la primera, pese a que ni siquiera Chilli de TLC veía el parecido entre ambas canciones.

Aunque aquí la pregunta es otra: ¿es que Radiohead no han escuchado el último disco de Sam Smith?