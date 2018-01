10 ocasiones en las que la ya cerrada Interviú fue noticia en JENESAISPOP

Grupo Zeta, una de las principales corporaciones editoriales de nuestro país acaba de anunciar el cierre de dos de las cabeceras más longevas, populares y características de nuestra historia periodística reciente. Se trata de Interviú, revista semanal que se publicaba ininterrumpidamente desde el año 1976, y Tiempo, que comenzó siendo un suplemento de aquella pero que desde 1982 pasó a publicarse individualmente. El cierre de ambas publicaciones se enmarca dentro de un ajuste de Grupo Zeta derivado de las dificultades económicas de Editorial Zeta, empresa del grupo que estaba en pérdidas.

Mientras que la segunda se centraba más en el ámbito de la opinión y el análisis políticos, la primera se centraba en reportajes de investigación alternados con otros en los que mujeres (y algún hombre) aparecían desnudas –en la mayor parte de las ocasiones, posando; otras, como Mercedes Milá, pilladas–. De hecho, la gran repercusión de esta revista a lo largo de las últimas 4 décadas ha estado en sus sonadas portadas, ocasionalmente ocupadas por personajes de desigual relevancia social. Por eso, Interviú ocupó mucha portadas de otros medios a lo largo de su historia, y eso incluye también nuestra publicación. Estas son 10 ocasiones en que esta revista que no olvidarán fácilmente varias generaciones fue noticia en JENESAISPOP.

C. Tangana estrena el vídeo de ‘Lo hace conmigo’

Antes del bombazo de su fichaje multinacional y su actual éxito comercial, el rapero madrileño se las amañaba para dar que hablar, beefs aparte. Y esta fue una de ellas: para sorpresa de todos, Interviú estrenó en exclusiva el clip oficial de su single ‘Lo hace conmigo’.

Alaska rinde tributo a Sara Montiel, Belén Esteban, Ana Obregón, Rocío Jurado…

Una de las artistas más exuberantes y populares del pop estatal difícilmente podía faltar en la selección de portadas del semanario. Olvido quiso rendir tributo en su reportaje para la revista a otras divas que ocuparon la portada de la revista antes que ella imitando, a su manera, aquellas instantáneas. No era, curiosamente, su primera vez: ya posó, aunque vestida, en el año 1986.

Chenoa, estrella del 40º aniversario de la revista

En 2016, tanto Interviú como la cantante mallorquina surgida de la primera edición de Operación Triunfo cumplían 40 años. Por eso parecía una ocasión ideal para situarla en portada, en un intento de promocionar además el que sigue siendo su último disco de estudio, ‘Soy humana’. Eso sí, Chenoa optó por no mostrar su cuerpo del todo.

Najwa Nimri, desnuda en su portada

La actriz y cantante navarra Najwa, en cambio, no dudó en ofrecer un desnudo integral para la portada cuando presentaba su disco ‘Rat Race’ –en cuya cubierta ya aparecía desnuda, por cierto–, además de una buena colección de sonoros titulares como “Los chicos sois unos cerdos y a mí me parece bien”.

Novedades Carminha presentan el primer vídeo musical porno de la historia

Aunque no fue una exclusiva suya, podríamos decir que el hecho de que el videoclip de ‘Ritmo en la sangre’, protagonizado por Amarna Miller y Sylvan y que incluye sexo explícito, llegara a ser noticia en su web pudo ser una primera señal del éxito que hoy ostentan los gallegos.

La China Patino (Cycle) posa en topless

La escena underground de la pasada década en nuestro país tuvo dos iconos sexuales femeninos por antonomasia: La China Patino, del grupo Cycle, y Vinila Von Bismarck –entonces en Krakovia junto a Guille Mostaza, entre otros–. Y la culpa, posiblemente, fue de sus respectivos posados para este semanario.

A Yurena le llevó 12 años decidirse

Tras haber sido etiquetada de freak por sus primeros pasos televisivos, Tamara/Ambar rechazó posar en topless en aquella etapa de popularidad mal llevada y entendida. Sin embargo, ya bajo su definitivo alias artístico, Yurena aceptó la oferta 12 años después.

Auryn posan en calzoncillos

No, no ha sido realmente común ver hombres desnudos en esta revista. Y, cuando lo han hecho, no ha sido con un desnudo integral –como sí ha sucedido con muchas mujeres–. Es el caso también de la boy-band española Auryn, que posaban en recatados conjuntos de camiseta y calzoncillos que, la verdad, no daban nada de juego.

Vicky Larraz “imita” a Marta Sánchez

Una de las portadas más míticas de Interviú fue la de Marta Sánchez cuando era cantante de Olé Olé y de la cual se arrepintió después durante mucho tiempo y le valió una cuantiosa indemnización –aunque 25 años después haya repetido en otro medio y con coartada benéfica–. Curiosamente, la cantante a la que sustituyó en aquel grupo, Vicky Larraz, “imitaba” a Sánchez hace 5 años en un reportaje de esta publicación.

Rebeca reivindica el Orgullo LGTBI y no cierra la puerta a una relación lésbica

La intérprete de ‘Duro de pelar’ sabe bien que uno de sus nichos de relevancia es la vertiente más chochi de los clubs gays y precisamente la celebración del Orgullo LGTBI en 2012 le sirvió como excusa perfecta para mostrar sus mamellas en Interviú. Ya de paso, no cerraba la puerta a la posibilidad de tener sexo con otra mujer.