Belle and Sebastian bordan el northern soul en ‘The Same Star’

Como sabréis, el sucesor de ‘Girls In Peacetime Want To Dance‘ de Belle and Sebastian no llegará en un formato tradicional de álbum, sino en un triple EP al estilo de ‘Premeditación, nocturnidad y alevosía’ de La Bien Querida o ‘Body Talk’ de Robyn. Así, en las últimas semanas de 2017 pudimos escuchar al completo las 5 canciones que componen la primera parte de ’How To Solve Our Human Problems’, que incluía el primer avance ‘We Were Beautiful’.

Lo próximo será escuchar la segunda parte de este disco, lo cual ocurrirá a partir del día 19 de enero, pero hoy ya conocemos una más de esas 4 canciones. Se trata de ‘The Same Star’, una deliciosa canción de clara inspiración northern soul en la que la dulce voz de Sarah Martin, con Stuart Murdoch en los coros, nos retrotrae a los primeros álbumes del grupo escocés. Martin también es la autora del tema que ha sido producido por Leo Abrahams, un veterano que ha trabajado con Brian Eno, Paul Simon o David Byrne y, más recientemente, con Wild Beasts o Frightened Rabbit.

En una confusa maniobra, ‘The Same Star’ no es la única canción de ese segundo EP que hemos escuchado, puesto que semanas atrás Belle and Sebastian presentaron ‘I’ll Be Your Pilot’, también incluida en este. El volumen final de ‘How To Solve Our Human Problems’, completando el álbum, verá la luz el 16 de febrero.