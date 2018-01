Franz Ferdinand se meten en la batalla política por la Sanidad Pública británica y estrenan single

Franz Ferdinand deberían ser noticia, sobre todo, porque están a punto de publicar un nuevo disco. Se trata de ‘Always Ascending’, que ve la luz el próximo 9 de febrero y supondrá su 5º álbum de estudio, el primero desde que en 2013 presentaran ‘Right Thoughts, Right Words, Right Action’ y, también, desde que Nick McCarthy dejara el grupo. Su primer single es el sorprendente corte titular del mismo, y hoy se presenta la versión de estudio del segundo, ‘Feel the Love Go’, bajo estas líneas.

El ahora quinteto de Glasgow ha presentado además otra de sus nuevas canciones, la aún inédita ‘Paper Cages’, en la que el grupo permanece fiel a su estilo aunque con un perfil más reposado, en un programa de la televisión británica. Sin embargo, una polémica política ha salpicado a los escoceses precisamente por esta aparición en la BBC.

Y es que, en este mismo programa, la Primera Ministra británica Theresa May había aparecido –en una intervención en diferido, eso sí– para disculparse por la crisis que vive el Sistema de Salud británico, en el que los recortes de su gobierno han derivado en la posposición de decenas de miles de operaciones para que el personal sanitario pueda hacer frente a una epidemia de gripe que se ha cobrado la vida de 48 personas en dos meses. La cuestión es que el batería del grupo, Paul Thompson, aparecía durante la actuación vistiendo una camiseta con el anagrama del sistema de salud público (“NHS”), en clara defensa del mismo ante esos recortes.

Algunos tuiteros han acudido a la red social para afearles su postura, calificándoles de “elite cultural” que está “aferrada al pasado” o “celebrities politizadas”, a lo que Alex Kapranos ha respondido: “¡Oh! Qué excitante. Me pregunto cuánto tiempo hemos sido parte de la “élite cultural”. Además, si el NHS es algo “del pasado”, me pregunto qué infernal alternativa nos depara el futuro”. Os dejamos también con la mencionada actuación.

Franz Ferdinand han sido confirmados en los carteles de Mad Cool Festival 2018 y Vida Festival 2018.

In these weird times we are playing a song live on Andrew Marr on BBC1 tomorrow morning at some ridiculous hour. Yes, LIVE. Theresa May’s interview is pre-recorded & there’s not that many Tory cunts on really so there’s no moral obligation to give anyone a slap. Tune in if ur up.

Ooh. How exciting! I wonder how long we've been part of the "cultural elite" for?

Also, if the NHS is "the past", I wonder what hellish replacement the future holds? https://t.co/JTAqcshqh0

— alex kapranos (@alkapranos) January 7, 2018