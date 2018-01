La Canción del Día: Angel Olsen engalana ‘Burnin´ Up’, avance del nuevo disco de Sonny Smith

Si el nombre de Sonny Smith no te suena mucho en sí mismo, quizá te haga clic el nombre de su grupo, Sonny & The Sunsets. Por este grupo ha pasado gente tan notable como Kelley Stoltz, John Dwyer (Thee Oh Sees) o Tim Cohen, que han apoyado a Sonny a presentar sus canciones deudoras del pop de guitarras más clásico, en discos como ‘Hit After Hit’, y con querencia country, como en ‘Longtime Companion’.

Aunque no es la primera vez que firma discos bajo su nombre propio –lo hizo en la loca serie ‘100 Records’, cuando escribió y grabó 200 canciones inspiradas en 100 grupos inventados– el de San Francisco ha anunciado su nuevo disco como Sonny Smith en un viraje que denota cierta… ¿madurez? ¡Glups! O, al menos, cierto paso adelante, puesto que se trata de su primer disco en el sello de Dan Auerbach (The Black Keys), que además lo ha producido. Se titula ‘Rod For Your Love’ y se publica el día 2 de marzo, con 10 nuevas canciones entre las que se incluye ‘Burnin´ Up’, que hoy es nuestra Canción del Día.

Se trata de un medio tiempo de arreglos exquisitos y un aire a Lou Reed en lo melódico, coronado por ese estribillo que repite el título de la canción. Una buena canción en la que los coros de su amiga Angel Olsen resultan cruciales, pues el contrapunto de su voz engalana esta canción que Sonny asegura está inspirada, aunque no de manera explícita, por ‘Fast Car’ de Tracy Chapman e ‘I’m On Fire’ de Bruce Springsteen. Olsen también se ha prestado a aparecer en el vídeo oficial para la canción, al que el director Ryan Daniel Browne –también es amigo de Angel y, según ha explicado en Facebook, eso le hizo decidirse a aparecer– ha dado un aire ochentero con esa iluminación de color en bloques que remite a la célebre ‘Drive’ de Nicolas Winding Refn.