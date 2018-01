The Weeknd rompe con H&M tras un anuncio racista; la marca retira spot y prenda

The Weeknd, que ha colaborado con H&M en el pasado, desfilando para ellos en 2017 o incluso contribuyendo a sus diseños bajo la marca XO, ha anunciado esta semana que no volverá a trabajar con la marca tras topar con un anuncio de la compañía en el que podía verse a un niño negro portando una sudadera en la que podía leerse el eslogan “Coolest Monkey in the Jungle” (“el mono más guay de la jungla”). Esto escribía Abel Tesfaye: “Me he levantado esta mañana y he sentido mucha vergüenza y me ha impresionado esta foto. Me siento profundamente ofendido y no trabajaré más con H&M”.

Tras la polémica generada, H&M ha emitido un comunicado: “Pedimos sinceras disculpas por ofender a la gente con esta imagen. Creemos en la diversidad e inclusión en todo lo que hacemos, por lo que revisaremos nuestra política interna para evitar que esto se repita en el futuro”. Además, un representante ha respondido a Pitchfork yendo más allá: “Comprendemos que mucha gente esté molesta con esta imagen. Todos los que trabajamos en H&M solo podemos estar de acuerdo. Sentimos muchísimo que esta imagen se haya hecho, y también difundido. Por tanto, no solo vamos a retirar la imagen de todos los canales, sino también la prenda a nivel global. Es obvio que nuestras rutinas no se han seguido de manera apropiada. Sin duda. Vamos a investigar lo que ha pasado para impedir que este error vuelva a suceder”.

Entre los artistas que se sumaban a las quejas de The Weeknd, estaba Questlove, que afirmaba estar seguro de que una disculpa se avecinaba, como así ha sido.