James Franco afirma que las acusaciones de acoso sexual contra él son “inexactas”

Poco le ha durado la alegría a James Franco después de ganar un Globo de Oro por ‘The Disaster Artist‘. Franco está en el ojo del huracán debido a en las últimas horas ha recibido varias acusaciones de acoso sexual contra él por parte de tres mujeres, Ally Sheedy, Violet Paley y Sarah Tither-Kaplan. Paley acusa a Franco de haberla forzado a realizarle una felación en un coche y de acosar a dos menores de 17 años, y las tres señalan la hipocresía del actor, quien durante la ceremonia de los Globo de Oro portó un pin de TIME’S UP, el movimiento que lucha por proteger a víctimas de acoso sexual.

Franco ha acudido esta noche al programa de Stephen Colbert para comentar su victoria en los Globos y no ha esquivado las preguntas sobre estas acusaciones. El actor ha dicho que no “sabe” qué ha hecho a Ally Sheedy -quien ha borrado sus tuits- y que las acusaciones contra él son “inexactas”. “Apoyo completamente a la gente que sale a la palestra [para denunciar el acoso sexual] porque ahora tiene una voz que durante mucho tiempo no tuvo, así que no quiero cerrarles esa puerta de ninguna manera”. Franco asegura que si ha hecho algo mal, lo “solucionará”. “En cuanto a cómo hacerlo, yo no tengo las respuestas. Creo que lo importante de este asunto es que escuchemos. Estoy aquí para esuchar y aprender y cambiar mi perspectiva si es que está mal. Estoy totalmente dispuesto a hacerlo”.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018

another reason it’s been hard to come forward about this. we did have a consensual relationship as well. unfortunately & fortunately, there are others who went through this same thing as me with him, and worse. I’m glad I am strong enough to speak up for all of us despite trolls — Violet Paley (@VioletPaley) January 9, 2018