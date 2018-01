The Killers conmueven con el clip de ‘Rut’, que trata la depresión de la mujer de Brandon Flowers

The Killers afrontan 2018 como un año para seguir presentando el álbum que editaron meses atrás, ‘Wonderful Wonderful’, que no solo es su disco más completo hasta la fecha sino que además les ha permitido alcanzar el número 1 de ventas en su país, Estados Unidos, por primera vez. Confirmados ya como el primer gran cabeza de cartel del FIB 2018, ahora el grupo de Las Vegas nos presenta el vídeo oficial para uno de los mejores temas de este disco, ‘Rut’.

Brandon Flowers explicó en Newsweek que ‘Rut’ era su tema favorito del álbum, y uno de los que más orgulloso estaba de toda su carrera. En él se pone en la piel de su esposa, Tana Mundkowsky, que sufre episodios de depresión derivados de un estrés post-traumático que sufre desde que era niña: “Es [una canción] muy emocional, y es la única en la que me he sentado con ella y se la he tocado al piano, solo para saber si estaba de acuerdo en que la tocáramos”.

El vídeo dirigido por Danny Drysdale para el tema encara de manera poco imaginativa pero conmovedora ese problema de salud de Tana, mostrando a una niña con evidente tristeza –especialmente impactante es el momento en que ella, junto con otras chicas, busca consuelo escondiéndose en un hueco en la pared– en los mismos escenarios en los que una mujer adulta permanece con idéntica aflicción. Sin embargo, aunque huye y parece no poder salir nunca de ese “bache” al que alude el título de la canción, el clip, como el estribillo de la canción (“No dejes de confiar en mí, solo estoy pasando un bache / Escalo los muros pero me quedo atascada”), deja espacio para la esperanza.