Sin rastro del disco de Chromatics, Johnny Jewel anuncia disco solo y comparte single

No hemos vuelto a saber nada del disco de Chromatics que había de dar continuación hace 3 temporadas a ‘Kill for Love‘. De hecho, su responsable Johnny Jewel dijo el año pasado haber destruido todas las copias disponibles dispuesto a rehacerlo entero. Aun así, 2017 fue un gran año para el artista dada su vinculación con ‘Twin Peaks‘ a través de la pseudo-banda sonora de la tercera temporada ‘Windswept‘.

Ahora Johnny Jewel anuncia un nuevo disco llamado ‘Digital Rain’ que saldrá el 26 de enero, y del que ya se presenta el corte titular, instrumental. Según la nota de prensa, la experiencia de haber vivido en el desierto y la nostalgia que le ha producido “la precipitación de todo lo que ha llamado ciudad alguna vez” ha propiciado que este disco sea instrumental. “Quería hacer un disco sin batería, sin letras, vago en forma. Cada canción fundiéndose y eclipsándose con la siguiente como el movimiento en constante cambio de las nubes oscureciendo la luna”, ha dicho.

Os dejamos con tracklist y single, bajo estas líneas, como muestra de que habrá algún punto en común con Chromatics, pero en general, parece esperarnos un proyecto muy distinto.

Digital Rain:

01 Digital Rain

02 Black Pyramid

03 The City of Roses

04 Double Exposure

05 The Runner

06 Air Museum

07 Monsoon

08 Magma

09 What If?

10 The Windscreen

11 Mirror Image

12 Liquid Lucite

13 Aerosol

14 Ship of Theseus

15 La Ville de Neige

16 Seven Corners

17 Cellophane

18 Pulsations

19 Houston