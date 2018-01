Taylor Swift estrena hoy el vídeo de ‘End Game’: ¿echará más leña al fuego con Katy Perry?

Según ha confirmado ella misma por medio de su app ‘The Swift Life’, Taylor Swift estrena hoy, 11 de enero, el clip oficial de ‘End Game’, la colaboración con Future y Ed Sheeran que se incluye en su nuevo disco ‘reputation’ y que es, para muchos, la mejor canción del mismo. Habrá un primer avance en el célebre programa matinal ‘Good Morning America’ y más tarde –lo que podría significar a última hora de la tarde en Europa– llegará el clip completo.

Como es habitual en su carrera reciente, el vídeo ha sido dirigido por Joseph Khan (que ya se encargara de esa parcela en ‘Look What You Made Me Do’ y ‘…Ready For It’) y cuenta con la participación, como en la canción, del rapero Future. Al menos eso se desprende de unas imágenes captadas por TMZ del rodaje del mismo, que tuvo lugar semanas atrás en la ciudad de Miami, a bordo de un lujoso yate. En ellas puede verse al MC, aunque no a Ed Sheeran. nada que no pueda solucionar una buena postproducción.

Esas imágenes del medio norteamericano han dado mucho que hablar, puesto que han dado lugar a rumores de que Katy Perry podría aparecer en el vídeo, sellando la paz entre las dos artistas. Efectivamente, entre las bailarinas que acompañan a Tay hay una mujer blanca con el pelo corto y rubio cuya figura podría confundirse con la de la autora de ‘Witness’. Además, parece que Katy estaba en la misma ciudad esos días, con su actual tour. Sin embargo, no parece lógico que, de ser ella, aparezca bailando al fondo de la escena, ¿no? Más bien, atendiendo al perfil de víbora que Swift ha mostrado en esta etapa, podría interpretarse como justo lo contrario, relegándola muy por detrás de ella en la escena. Para más inri y de manera bastante loqui, la cantante luce unos voluptuosos pechos, desproporcionados a su figura, que también podrían interpretarse como una burla al cuerpo de Perry. Porque asumimos que ese no es busto real, ¿verdad? En pocas horas saldremos de dudas de qué es lo que nos reserva ‘End Game’.

Actualización: A mediodía (horario europeo), Taylor ha subido a Twitter un teaser del vídeo de ‘End Game’, en el que efectivamente la vemos bailar en un yate junto a Future, pero también bailar en un bar junto a Ed Sheeran. El estreno será “a medianoche, hora de la Costa Oeste” norteamericana. Es decir, las 6:00h AM del viernes 12 de enero en España. Toca esperar.