Sky Ferreira publica la primera imagen promocional de su próximo EP

Sky Ferreira ha compartido la primera imagen promocional de su próximo “lanzamiento musical”. La autora de la imagen, que retrata a Ferreira posando con un bikini rojo, es Sandy Kim, la misma persona que fotografió a Ferreira para Playboy en 2016, por lo que la instantánea podría no ser exactamente nueva, sino pertenecer a aquella sesión.

El “lanzamiento musical” al que se refiere Ferreira es un EP, que saldrá entre febrero y marzo, como reveló la cantante a The FADER en una entrevista reciente. No será, por tanto, el segundo disco oficial de Ferreira, aparentemente titulado ‘Masochism’ y que se lleva retrasando años. La cantante ha explicado que sufre una enfermedad que le fue mal diagnosticada en el pasado, y que debido a esta enfermedad no ha publicado material nuevo, ya que no se hubiera encontrado con fuerzas para promocionarlo.

En cuanto al EP, Ferreira ha dicho que será experimental y que en su composición ha trabajado “con un montón de chicas”, y lo ha definido como “una serie de canciones que se funden entre sí como jabón”. Además, ha asegurado que será “muy visual”. “Todos los vídeos del EP estarán conectados de manera abstracta. El componente visual no es necesariamente un concepto, más bien me ha servido de excusa para hacer vídeos para todas las canciones”, ha afirmado.

Parece mentira pero el primer y único disco de Ferreira hasta la fecha salió en octubre de 2013. Por suerte, Ferreira no ha estado parada desde entonces y por ejemplo ha aparecido en la tercera temporada de ‘Twin Peaks’, en ‘Baby Driver‘ y por supuesto en la portada de Playboy. Además, ha cantado en los últimos discos de Primal Scream y The Jesus and Mary Chain y recientemente ha dirigido un vídeo de Marching Church. Próximamente se estrena en Sundance ‘Lord of Chaos’, la nueva película de Jonas Åkerlund, con Ferreira en el reparto.

The only reason I can’t put a ton of new music all at once is because I’m ill & have been for a while. I have to get completely better so I can tour & actually promote it. I was misdiagnosed for a long time & I’m now just starting to actually recover.

— Sky Ferreira (@skyferreira) November 21, 2017