Núria Graham, Nacho Campillo, Gerard Quintana, Brighton 64… en el concierto homenaje a David Bowie

Este viernes 12 de enero se celebra en Razzmatazz, Barcelona, el ya casi tradicional concierto homenaje a David Bowie que coincide con la semana de su nacimiento y también de su muerte desde hace 2 años. En esta ocasión, el show llamado ‘The Stars Look Very Different Today’ contará con las versiones en directo de GERARD QUINTANA (SOPA DE CABRA) + OEST TRIP, NACHO CAMPILLO (TAM TAM GO), ERIC VINAIXA, JOSE BARTLETT, COTI, SIGMUND WILDER, NICO ROIG, VIRTUDES (MiNE! + FALCIOTS NINJA), RAMON ARAGALL, TORI SPARKS, MARION HARPER, STEVEN MUNAR and THE BRIGHTSTARS, BRIGHTON 64, THE SLINGSHOTS, ALEX TORIO & FRIENDS & EMPAR MOLINER, NÚRIA GRAHAM, BABY’S ON FIRE y MARTA DELMONT.

El show será posible gracias a la participación y el apoyo de todos los artistas, Estrella Damm y Notikumi en este homenaje. La recaudación de la taquilla se donará íntegramente a la Fundació per a la Recerca en Oncologia i Immunología, FROI. Más información, aquí.

Por otro lado, con motivo de su cumpleaños y el aniversario de su muerte, se ha compartido una nueva demo de ‘Let’s Dance’ y Spotify compartía un extraño estudio en el que aseguraban qué ciudades escuchan más a David Bowie en España. Aunque la nota de prensa no lo indica, entendemos que quieren decir proporcionalmente a su número de habitantes. En el top 10 y casi exclusivamente, pueblos catalanes, gallegos y vascos, con Ripollet a la cabeza.

Top de ciudades que escuchan a David Bowie en Spotify (España)

Ripollet, Cataluña

Granollers, Cataluña

El Prat De Llobregat, Cataluña

Irún, País Vasco

Santiago de Compostela, Galicia

Castelldefels, Cataluña

A Coruña, Galicia

Pontevedra, Galicia

Collado-Villalba, Madrid

Barcelona, Cataluña

Top de canciones de David Bowie en Spotify (España)

Heroes

Starman

Life On Mars?

Space Oddity

Rebel Rebel

Let’s Dance

Moonage Daydream

Under Pressure

Ziggy Stardust

The Man Who Sold The World