La Canción del Día: el excitante viaje de Melenas en ‘Alfajarín’ va más allá de Zaragoza

Las pamplonesas Melenas han publicado un debut de lo más disfrutable dentro del mundo underground de nuestro país. Este sábado 13 de enero lo presentan en Razzmatazz, Barcelona, y en marzo lo harán en Madrid PopFest y SXSW. Entre las canciones más escuchadas del álbum están ‘Gira’, tras aparecer en una playlist de Indie Español de Spotify, o el single ‘Volaremos’, pero mis favoritas son ‘Mentiras’ y ‘Alfajarín’, ambas destacadas por mi compañera Mireia Pería en la correspondiente crítica del álbum.

Mientras la primera es una canción sobre el autoengaño que en cualquier momento podría explotar como hit, la segunda puede permanecer como una joya perdida para sus fans, gracias a su ritmo trotón, hipnotizante y obsesionado que puede atraer tanto a los seguidores de Astrid (¿recordáis ‘Zoo’?) como a otras formaciones inspiradas por los sesenteros Love. Se da la circunstancia de que Alfajarín es una localidad zaragozana, pero su letra plantea un viaje que sin duda llega mucho más allá. Lo dice muy claramente el estribillo (“ven y llévame hasta ese lugar / no sé dónde está pero sí cómo llegar” (…) “vamos a viajar, sin movernos del sofá”) y también las estrofas (“no tengo ningún destino ni hora para volver / sólo sé que en el camino, pronto me voy a perder / no me importa porque eso es lo que quiero hacer / vámonos juntos de viaje de aquí hasta el amanecer”).

Mañana publicaremos una entrevista con Melenas en la que hablan sobre esta canción. Os avanzamos la respuesta de su compositora principal, Oihana, que la escribió tras un show de Levitation Room y Canery Terror: “Me quedé con una secuencia de acordes de una canción que iba hacia delante y hacia atrás y pensé que quería hacerlo, aunque al final el resultado no tiene que ver en cuanto al estilo. Más tarde ya, su melodía y la rítmica nos sugería hablar de un viaje por algún paraje desértico, que es de lo que trataba en un comienzo, hablando del trayecto entre Barcelona y Pamplona y de su desierto particular, los Monegros, con su indispensable parada en Alfajarín. Finalmente la letra acabó hablando de otro tipo de viaje… pero el título de la canción sí que lo mantuvimos”.