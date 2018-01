Lady Gaga llega a Barcelona

Lady Gaga actúa los días 14 y 16 de enero en Barcelona en el que será el inicio de su gira europea, pero la cantante es puntual y ya está en la capital catalana, como se recoge en Twitter. Gaga ha aterrizado esta tarde en el Aeropuerto del Prat vestida con un traje rosa pastel y ha saludado a los fans que la esperaban en el exterior, con los que además se ha sacado fotos.

Gaga descansará en los dos días previos a su visita a Barcelona y también el día 15 de enero, que separa ambas fechas. Algunos fans ya bromean con que el viernes 12 de enero, Gaga pueda visitar la Academia de Operación Triunfo -situada en Terrassa-, ya que la cantante no actúa ese día. Improbable en cualquier caso: los días en que Gaga actuaba en Fama ¡a bailar! quedan ya muy lejos.

La autora de ‘Joanne‘ hubo de cancelar las fechas originales de su gira europea debido a la fibromialgia que padece, a la que dedica una gran parte de su documental para Netflix ‘Five Foot Two’. La gira concluye el 23 de febrero en Berlín.

Lady Gaga at the airport in Barcelona, Spain. 🇪🇸 pic.twitter.com/h78auJZomb

— Lady Gaga (@MisterBroRo) January 11, 2018