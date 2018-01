Ready for the Weekend: Camila Cabello, Superchunk, Atom Rhumba, Dominique A, Brisa Fenoy…

Locurón de viernes, con una playlist que no hemos tenido más remedio que dejar a las puertas de las 80 canciones. Porque si bien ya empiezan a llegar álbumes de cierto calado, como los de Camila Cabello, Black Rebel Motorcycle Club, BØRNS, los bilbaínos Atom Rhumba (el primero en 7 años), o los intersantes Shame, lo más gordo viene en materia de singles de adelantos de próximos álbumes. En el apartado de EPs, detacan los nuevos de los potentes FAVX y los norteamericanos The Neighbourhood.

Esta semana hemos descubierto novedades importantes como son las de The Breeders, Jack White, David Byrne, Franz Ferdinand, Black Eyed Peas, Belle and Sebastian, Troye Sivan, Frankie Cosmos, Car Seat Headrest, Enrique Iglesias, Marshmello con el desaparecido Lil Peep, Kali Uchis o L’Impératrice. Hoy se les suman avances de próximos álbumes de los que ya anunciados semanas atrás, como U.S. Girls, Superchunk (atención, porque es una colaboración con Waxahatchee y Stephin Merritt de The Magnetic Fields), Yung Beef, Sunflower Bean, Rhye, Nacho Casado, Carlos Ann, Public Access TV, Grises, Craig David, Blacanova, Tune-Yards, First Aid Kit, Kyle Craft, Alela Diane, The Fratellis, Fall Out Boy o The Shins. Otros, como Luz Casal, Dominique A, Gaz Coombes (Supergrass), Natalia Lafourcade, Carlos Sadness, Jay Rock (junto a su amigo Kendrick Lamar), Varry Brava, Field Music, Strange Names, Hookworms, Brisa Fenoy –con un registro a lo Mala Rodíguez bastante sorprendente–,Barbott, Lo Moon, Son Lux, Rural Zombies, John Grvy, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats y Meshell Ndgeocello, comienzan a mostrarnos sus nuevas canciones.

En el apartado de curiosidades, remixes e inéditos, además de las demos de próximas reediciones de David Bowie y Fleetwood Mac que hemos presentado en los últimos 7 días o la inesperada colaboración de Karen O & Michael Kiwanuka para una campaña publicitaria, destacan la reedición del último disco de Pond con algunos interesantes inéditos, la fabulosa nueva versión de ‘Catch You Dreaming’ de Ride (muy distinta al original incluido en ‘Weather Diaries’), un remix de ‘Sua Cara’ de Major Lazer cantada en español por Karol G, otra colaboración estelar para Dinero –esta vez con Iván Ferreiro–, la reaparición de LIZ en un tema de los productores Rytmeklubben, una versión alternativa para ‘Chloraseptic’, del último disco de Eminem, singles inéditos de EMA, The Radio Dept., Tórtel (con Alberto Montero) e INHEAVEN (todos ellos con álbumes más o menos recientes) y, por último, el tema que firman Hailee Steinfeld & BloodPop® para la tercera secuela cinematográfica de ’50 sombras’, con pinta de hit masivo.