Halsey critica la ausencia de mujeres en Firefly Festival, el primero de 2018 en confirmar a Arctic Monkeys

El festival norteamericano Firefly Music Festival, que se celebra en Dover, Delaware los días 14, 15, 16 y 17 de julio, está en boca de todos esta semana después de haber confirmado en su cartel a Arctic Monkeys. Es el primer directo confirmado del grupo de 2018 y por lo tanto la primera confirmación verdadera de que su nuevo disco llega este año.

Sobre Firefly ha opinado también Halsey, pero por otro asunto: la cantante estadounidense ha acudido a Twitter para criticar la ausencia de mujeres en el cartel del festival, que como bien indica, incluye apenas una mujer (SZA) entre sus primeros veinte nombres (apenas encontramos a Lizzo pasados los primeros 20). “¿Dónde están las mujeres?”, se ha preguntado Halsey. “Este era uno de los mejores festivales en los que he tocado, y es una pena que ya no haya mujeres en el cartel. Con la excepción de la increíble SZA, alrededor de los primeros 20 artistas son hombres. Es 2018, ¡curráoslo más!”

Halsey ha concluido su escrito con una reflexión: “Los festivales PIDEN tocar a los artistas. Los artistas no PIDEN si pueden venir. No hago más que plantear una cuestión interesante. ¡Hay un montón de mujeres fantásticas ahora mismo!”. Halsey podría referirse, por ejemplo, a sus amigas Charli XCX y cupcaKke, con quienes posa en la imagen que ilustra este post. Ambas han editado disco recientemente.

Damn guys come onnnnnn. Where the women at. This was one of my favorite festivals I’ve ever played and it’s a shame there’s not more females on the bill. With the exception of (the amazing) Sza, the first like 20 acts on the bill are men. It’s 2018, do better!!! https://t.co/8tmeac8mVu

