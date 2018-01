Loreen / Ride

Para una canción buena como ‘Euphoria’ que gana Eurovisión, y de qué poco le ha servido a Loreen. Cinco años después de aquel temazo y de su disco ‘Heal’, que contenía algún que otro acierto, la cantante parece completamente perdida entre cambios de discográfica, EPs intrascendentes, un nuevo intento de ir a Eurovisión (‘Statements’) y ahora este ‘Ride’ que se publicaba por sorpresa el pasado 24 de noviembre y que rompe radicalmente con la Loreen que todos conocemos. Lejos del dance y el pop, ‘Ride’ se entrega completamente al dream-pop marca Cigarettes After Sex y ‘Twin Peaks’, acertando en una ’71 Charger’ inspirada en un modelo de automóvil de los años 70 (Loreen canta que preferiría “matarse” en el coche antes que volver con su ex), en una ‘Dreams’ con ciertos ecos a Chris Isaak o en el emotivo post-rock de ‘Hate the Way I Love You’. Pero al margen de algunas buenas ideas como las presentes en ‘Jupiter Drive’, que propone un synth-pop nocturno muy, ejem, ‘Drive’, o la bonita ‘Fire Blue’, que no podría ser más Beach House, en el resto de ‘Ride’ es muy difícil encontrar canciones que impacten. Como sucede en ‘Heart on Gold’ o ‘Love Me America’, en ‘Ride’ se percibe sobre todo a una Loreen que ha confundido hacer música atmosférica con cantar melodías lánguidas sobre ritmos post-rock, y el resultado más que hacer soñar, produce sueño.

Calificación: 4,5/10

Lo mejor: ’71 Charger’, ‘Fire Blue’, ‘Hate the Way I Love You’

Te gustará si te gusta: el dream-pop

Escúchalo: Spotify