Centauros, sirenas y hadas acechan a Dominique A en el precioso vídeo de ‘Toute Latitude’

Como sus seguidores en redes sociales sabemos desde hace unos días, 2018 será un año para el regreso discográfico de Dominique A. Y no lo hará con uno, sino con dos álbumes: “A la pregunta que acecha a los artistas consolidados, “¿Por qué hacer un álbum más?”, una posible respuesta: “¿Y por qué no dos?”, escribía el francés en Facebook a finales de 2017, revelando sus intenciones de satisfacer dos impulsos creativos distintos que le surgieron al terminar su descanso tras la gira de ‘Éléor’ (2015).

Contaba que, al adaptar canciones antiguas al estilo rítmico y repetitivo de sus últimos directos, le apetecía indagar en esa dirección; a su vez, el ambiente tan eléctrico de esos shows le empujaba a hacer algo más melódico y acústico. Así, decidió hacer dos discos, cada uno de los cuales satisfaría esas ansias. El primero, ‘Toute latitude’, se publicará poco antes de la próxima primavera –el 9 de marzo–, y el segundo, en otoño, a los que seguirán dos giras también distintas –por el momento, no consta ninguna fecha en España–.

Hace unas horas Ané compartía al fin el primer adelanto de ‘Toute latitude’, que además es la canción que da título al álbum. Se trata del “disco eléctrico”, como muestran las bases electrónicas y el eco de una guitarra distorsionada que planea en el tema, si bien estamos ante un medio tiempo que deleita melódicamente, como ha ocurrido en gran parte de su carrera. La canción, además, se presenta con un vídeo maravilloso, creado por el artista Sébastien Laudenbach (autor de la película animada ‘La doncella sin manos’).

Con su particular estilo artístico, Laudenbach nos traslada a una naturaleza idílica, en la que aparecen seres mitológicos como centauros, sirenas y hadas, hasta que la imagen del propio Dominique A irrumpe en el “cuento”, como una figura que aporta sentido a lo que hemos visto. Un lanzamiento que, de manera desoladora, no ha sido destacado, por ejemplo, en la playlist de novedades que cada viernes presenta Spotify Francia, entre incontables novedades anglosajonas. Nosotros no le hemos obviado en nuestra Ready for the Weekend.