Dua Lipa hace historia con sus 5 nominaciones a los Brits, incluida la de Álbum del Año

Los Brits, premios más importantes de la industria musical británica –algo así como sus Grammy–, han revelado sus nominaciones para los galardones del año 2018 y han traído consigo una noticia bastante inesperada: con 5 nominaciones en total, Dua Lipa es la mujer solista con mayor número de nominaciones en toda la historia de los premios. Opta a Mejor Solista Femenina Británica, Vídeo del Año de un artista británico (por ‘New Rules’), Revelación británica, Single británico (de nuevo, ‘New Rules’) y Álbum del Año. Es, también, la artista con mayor número de nominaciones en esta edición.

El debut homónimo de Dua Lipa pugnará por el premio principal de la noche con ‘÷’ de Ed Sheeran, ‘Gang Sings & Prayers’ de Stormzy, ‘Human’ de Rag’n’Bone Man y ‘Common Sense’ de J Hus. Entre otras curiosidades de estos premios, encontramos de nuevo a Ed Sheeran pugnando con Liam Gallagher y Stormzy al Mejor artista británico masculino, o a Kate Tempest, Laura Marling, Jessie Ware y Paloma Faith optando a la versión femenina de ese premio –con Dua Lipa, como decíamos–. Gorillaz, London Grammar, Royal Blood, Wolf Alice y The xx, ausentes en todo el resto de categorías, se “consuelan” optando al Brit al mejor grupo británico.

En el plano internacional, Foo Fighters, Arcade Fire, Haim, The Killers y LCD Soundsystem están nominados como Mejor grupo internacional; Taylor Swift, Alicia Keys, P!nk, Björk y Lorde, a Mejor solista femenina internacional; y Beck, Childish Gambino, DJ Khaled, Drake y Kendrick Lamar, a Mejor solista masculino internacional. La ceremonia de entrega de premios se celebra el 21 de febrero en Londres, y en ella está confirmado que actúen Dua Lipa, Foo Fighters, Stormzy, Jorja Smith –que ha sido galardonada con el Premio de la Crítica–, Sam Smith, Ed Sheeran y Rag ’n’ Bone Man. Os dejamos con la reacción de Dua Lipa –que este viernes estrenaba el clip de su nuevo single, ‘IDGAF‘– ante esta noticia y la lista completa de nominaciones.

Lol how is this real — DUA LIPA (@DUALIPA) January 13, 2018

Lista de nominados a los Brits 2018:

Solista masculino británico

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy

Solista femenina británica

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

Grupo británico

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx

Revelación británica

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Single británico

Calvin Harris – Feels (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

Clean Bandit – Symphony (feat Zara Larsson)

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran – Shape of You

J Hus – Did U See

Jax Jones – U Don’t Know Me (feat Raye)

Jonas Blue – Mama (feat William Singe)

Liam Payne – Strip That Down (feat Quavo)

Little Mix – Touch

Rag’n’Bone Man – Human

Álbum del año

Dua Lipa – Dua Lipa

Ed Sheeran – ÷

J Hus – Common Sense

Rag’n’Bone Man – Human

Stormzy – Gangs Signs & Prayer

Vídeo de un artista británico

Anne-Marie – Ciao Adios

Calvin Harris – Feels (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

Clean Bandit – Symphony (feat Zara Larsson)

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran – Shape of You

Harry Styles – Sign of the Times

Jonas Blue – Mama (feat William Singe)

Liam Payne – Strip That Down (feat Quavo)

Little Mix – Touch

Zayn & Taylor Swift – I Don’t Want to Live Forever

Solista masculino internacional

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar

Solista femenina internacional

Alicia Keys

Björk

Lorde

Pink

Taylor Swift

Grupo Internacional

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem