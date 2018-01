Karol G transforma ‘Sua cara’ de Major Lazer en otro himno al cunnilingus

Pese a que en 2017 no llegó –como se dejó entrever en algún momento– el cuarto álbum de Major Lazer ‘Music Is The Weapon’, tampoco se puede decir que fuera un mal año para el tándem formado por Diplo, Walshy Fire y Jillionaire. Las canciones de su acomodado EP ‘Know No Better’ lograron una repercusión notable en radios y listas, logrando mantener su estatus incluso a pesar de no alcanzar ningún éxito a la altura de ‘Lean On’ o ‘Cold Water’, sus macrohits.

Una de los temas más salvables de ‘Know No Better’ era ‘Sua cara’, una colaboración con dos estrellas del nuevo pop brasileño como son Anitta y Pabllo Vittar. Ahora, obviamente persiguiendo aprovechar el actual furor por adaptar todo a la lengua española, Major Lazer presentan una nueva versión del mismo corte, dando todo el protagonismo vocal a la cantante y MC colombiana Karol G, que meses atrás publicaba su álbum debut ‘Unstoppable’ con featurings de Ozuna, Bad Bunny y Cosculluela que evidentemente han sido hits en el mercado Hispanoamericano, especialmente ‘Ahora me llama’.

Lo más –sino lo único– llamativo del nuevo remix de ‘Sua cara’, rebautizado ‘En la cara’, es su letra. Aunque el original ya podía interpretarse en un sentido similar, ahora es una explícita oda al cunnilingus: “Quieres probar que tengo bajo de la falda / (…) vámonos yo te enseño, déjate / (…) yo te voy a dar y no en el corazón, ¿qué tal si te preparas? / Baby, que voy a ponértelo en la cara”. ¿Dónde quedó la sutileza de ‘Sabor de amor’? Curiosamente, la misma Anitta lanzaba otro single con temática similar junto a J Balvin, ‘Downtown‘. Volviendo a ‘En la cara, Karol G se declara en la letra como “una experta con la boca”, pero esta vez no se podrá decir que esta canción plasma una fantasía exclusivamente masculina.