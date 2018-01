Trajano! galopan a lomos de un ritmo casi disco en la sombría ‘Álgebra opuesta’

Cuatro años después de ‘Antropología‘, los madrileños Trajano! vuelven con un nuevo disco titulado ‘Lázaro’ que verá la luz próximamente a través de Mushroom Pillow. Como en la canción de David Bowie, el título del nuevo disco de Trajano! vendría a simbolizar algún tipo de resurrección.

El primer adelanto de ‘Lázaro’ es ‘Álgebra opuesta’, un single que confirma las inquietudes de Trajano! por los sintetizadores, tras los buenos resultados de su anterior EP ‘Rubí‘. ‘Álgebra opuesta’ contiene las guitarras y atmósferas sombrías habituales del grupo, pero también sintetizadores muy ochenteros. Aunque quizá la mayor sorpresa de ‘Álgebra opuesta’ es lo bailable que es, gracias a su línea de bajo y sobre todo a su base rítmica, que prácticamente conforma un “groove” de disco clásico.

El trío compuesto por Lois Brea, Álvaro Naive y Carlos Mun presentan también una melodía especialmente clara y accesible, aunque no será gracias a su críptica letra, con frases como “no lleva tiempo casi escoger, sueño binario que dormita en la sien, así es más fácil, así casi se pasa, el tiempo a solas cada mañana”, “en dos casillas has ido a escoger, la ruleta solo se carga una vez” o “deja que el azar actúe, yo no he venido a disfrutar”.