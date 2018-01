cupcakKe se da un festín de dildos en el vídeo de ‘Duck Duck Goose’

Esta semana nos lo hemos pasado muy bien reseñando ‘Ephorize’, el nuevo disco de la rapera de Chicago cupcakKe (el texto saldrá próximamente). El disco contiene decenas de frases para enmarcar dignas de ‘Anaconda’, muchas de ellas presentes en la pista 3, ‘Duck Duck Goose’, que destaca por frases como

– I thought I came but I peed on the dick (“creí haberme corrido, pero me meé en su polla”)

– Climbing on that dick, need a 10 feet ladder (“para escalar por su polla necesito una escalera de 3 metros”)

– My cakes got fatter by usin’ cum as the batter (“mis pasteles crecen al usar semen como si fuera mantequilla” )

– Pussy on punishment if she miss a dick appointment (“castigo a mi coño si se pierde una cita de polla”)

– I only call you Captain, ‘cause your dick is off the hook (“te llamo Capitán, pero solo porque tu polla es tela marinera”)

Todas estas frases aparecen una tras otra no a lo largo de ‘Duck Duck Goose’ sino directamente en la primera estrofa de la canción. La segunda estrofa, además de la expresión “twat so wet, you could take a cruise on it” (“tengo el coño tan grande que podrías hacer un crucero en él”) presenta la palabra “coño” hasta en ocho ocasiones, la mayoría para rimarse con “coño”. Un saludo a Tatiana.

El videoclip de ‘Duck Duck Goose’ ha llegado esta tarde y no ha decepcionado. En él, la artista se da un festín de consoladores (bastante realistas, por cierto) que solo podemos envidiar, vestida además de patito en referencia al título de la canción, “pato pato ganso”, como el juego infantil. No vamos a mentir: cupcakKe nos ha conquistado. Y a los usuarios de nuestros foros, también.