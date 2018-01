La Canción del Día: Sunflower Bean encienden la llama de Iggy Pop en la pegadiza ‘Crisis Fest’

Sunflower Bean, el grupo de Nueva York en cuya formación encontramos al doppelgänger oficial de Bob Dylan, ultima su nuevo disco para el 23 de marzo de 2018. Se titula ‘Twentytwo in Blue’ y saldrá a través de Mom + Pop, sucediendo a ‘Human Ceremony’. El primer avance ha sido ‘I Was a Fool’, un single estupendo en la estela de Fleetwood Mac.

Y en los setenta continuamos con el nuevo single de Sunflower Bean, ‘Crisis Fest’, una apisonadora pop-rock que remite con gran efectividad a los primeros Iggy Pop y a New York Dolls. Por estas coordenadas opera Sunflower Bean en esta canción que es todo un hit por cuenta propia gracias a un estribillazo claro y cristalino: “they can pick you up, you know that they can put you down / it can pick you up and spin your head round and round / if you hold us back, you know that we can shout / we brought into this place, you know we can take you out”.

Sobre el tema, Sunflower Bean explican que en ella intentan capturar las “ansiedades de un futuro incierto” debido a la atmósfera política actual en Estados Unidos. ““El año pasado fue extremadamente alarmante, traumático y volátil políticamente. Cuando escribíamos este disco, con frecuencia nos acordábamos de la gente a la que hemos conocido en las giras. Quisimos escribir una canción para ellos”. ‘Crisis Fest’ va menos de política y más sobre el poder que la gente joven tiene en este país”.

‘Twentytwo in Blue’:

01 Burn It

02 I Was A Fool

03 Twentytwo

04 Crisis Fest

05 Memoria

06 Puppet Strings

07 Only A Moment

08 Human For

09 Any Way You Like

10 Sinking Sands

11 Oh No, Bye Bye