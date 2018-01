Editors atacan a políticos y ejecutivos “hambrientos de poder” en el primer avance de su nuevo disco

Editors han anunciado su nuevo disco, ‘Violence’, que se publica el 9 de marzo. Sucede a ‘In Dream‘, editado en 2015. En la producción de ‘Violence’ ha colaborado curiosamente el productor de electrónica brutalista Blanck Mass, autor de ‘World Eater’, con quien el grupo ha buscado un sonido “brutal” en su aproximación a la electrónica, pero sin dejar de lado el sonido orgánico de banda de Editors, con “muchas guitarras”.

El primer avance de ‘Violence’ es ‘Magazine’, en el que se aprecia ese balance buscado por Editors entre su habitual rock sombrío y la electrónica bombástica de Blanck Mass. La canción es un “dedo que apunta a aquellos en el poder… a un político o a un ejecutivo corrupto: Es un personaje y a su vez un chiste al postureo vacío y a la manera en que los hambrientos de poder juegan con la masa”. El vídeo se ha rodado en Ámsterdam junto al director Rahi Rezvani y muestra a varios ejecutivos luchando.

Editors actúan en Barcelona, Madrid y A Coruña el próximo mes de abril. Las fechas son 26 de abril en Razzmatazz de Barcelona, 28 de abril en Sala Pelícano de A Coruña y 29 de abril en La Riviera de Madrid.

‘Violence’:

01 Cold

02 Hallelujah (So Low)

03 Violence

04 Darkness at the Door

05 Nothingness

06 Magazine

07 No Sound But the Wind

08 Counting Spooks

09 Belong