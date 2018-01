Adiós a Edwin Hawkins, intérprete universal de ‘Oh Happy Day’

BBC informa sobre el fallecimiento de Edwin Hawkins, el músico de R&B y soul conocido por su interpretación del góspel tradicional ‘Oh Happy Day’, publicada en 1969 y que se convirtió en universal, llegando a ser versionada por decenas de artistas de todo tipo, desde Elvis Presley a Spiritualized pasando por Aretha Franklin, Joan Baez, Glen Campbell, Etta James, Judy Collins o Wanda Jackson. El tema llegó a sonar en España en las clases de Operación Triunfo durante su primera edición, aunque más recordada sea posiblemente la interpretación de una sensacional Whoopi Goldberg en una de las escenas más míticas de ‘Sister Act 2: De vuelta al convento’.

Hawkins ha fallecido en su casa de Pleasanton, California, a los 74 años a causa de un cáncer de páncreas, ha confirmado su representante Bill Carpenter a los medios. Hawkins nació en Oakland, California en el seno de una familia musical, y durante los sesenta compaginó sus estudios de diseño de interiores con la formación del coro Northern California State Youth Choir, a través del cual publicó un disco en 1969 que incluyó ‘Oh Happy Day’, que terminó vendiendo 7 millones de copias y proporcionando a Hawkins un Grammy. Consiguió tres más a lo largo de su carrera por ‘Every Man Wants to Be Free’ (1971), ‘Wonderful!’ (1978) y el álbum ‘Edwin Hawkins Music & Arts Seminar Mass Choir – Recorded Live in Los Angeles’ (1993).

La carrera musical de Hawkins siguió durante los 70, 80 y 90 y su último álbum, ‘Love Is the Only Way’, se editó en 1998. Y precisamente en los 70 consiguió Hawkins un nuevo top 10 en Estados Unidos con ‘Lay Down (Candles in the Rain)’ de Melanie, una canción interpretada por la cantante de Nueva York junto a The Edwin Hawkins Singers.