Descubre a Helena Deland, la delicada voz que inaugura el sello de Gorilla vs. Bear

La joven canadiense Helena Deland presentó en 2016 un EP, ‘Drawing Room’, en el que exploraba diversos estilos. La mejor canción, ‘Baby’, reproducía la sensualidad de ‘Twin Peaks’, mientras ‘Aix’ remitía al pop de los 70, ‘Black Metal’ a Neko Case y ‘Drawing Room’ a Nick Drake. Las cuatro eran buenas canciones, ¿pero quién era Helena Deland?

Si nos atenemos a su nuevo single, una mezcla de ‘Aix’ y ‘Baby’. ‘There Are a Thousand’ contiene guitarras muy soft-rock, pero un ritmo muy sensual y Deland brilla creando una atmósfera hipnótica y evocadora para la canción, que puede recordar a los momentos más exquisitos de Kevin Morby o Cass McCombs. Y en cualquier caso, la delicada voz de Deland se mantiene siempre magnética. Estaríamos por tanto ante un talento con vistas a la tradición norteamericana en lo musical, pero con una voz perfecta para el dream-pop, ideal para fans tanto de Núria Graham como de Natalie Prass.

Deland es el primer fichaje de Luminelle Recordings, el sello de Gorilla vs. Bear, uno de los blogs musicales más exquisitos. El sello publicará, el próximo 2 de marzo, el nuevo EP de Deland ‘From the Series of Songs “Altogether Unaccompanied” Vol. I & II’, que sale en digital, vinilo y casete, como puede apreciarse en su página de Bandcamp. ‘There Are a Thousand’ es el prometedor primer avance.