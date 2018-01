Tracey Thorn presenta su disco titulado “disco” con la ochentera ‘Queen’

Tracey Thorn, conocida por ser miembro de Everything but the Girl, y también por una curiosa carrera en solitario que arrancó en 1982 para después retomar en 2007, y que desde entonces nos ha dado buenos discos como ‘Out of the Woods‘ o ‘Love and its Opposite’, ha anunciado un nuevo disco en solitario para el próximo 2 de marzo. Se titula literalmente “disco”.

Sobre ‘Record’, Thorn explica; “Creo que siempre he escrito canciones que describen los hitos de la vida de una mujer. Diferentes edades y etapas, diferentes realidades, no muy a menudo abordadas en letras de pop. Si ‘Love and its Opposite’ de 2010 era mi disco de mediana edad –lleno de divorcio y hormonas– entonces ‘Record’ representa la sensación de liberación que viene después, el embarcarse en una fase vital de ‘me importa todo una mierda’”.

El disco de “me importa todo una mierda” de Tracey Thorn se presenta con un single ultra ochentero, ‘Queen’, en la vena de Duran Duran o A-Ha, que produce Ewan Pearson y en el que encontramos a la batería nada menos que a Stella y Jenny de Warpaint. Otra colaboradora en ‘Record’ es Corinne Bailey Rae en la pista 5, ‘Sister’, una canción de nueve minutos en la onda dub de Compass Point.

‘Record’:

01 Queen

02 Air

03 Guitar

04 Smoke

05 Sister

06 Go

07 Babies

08 Face

09 Dancefloor