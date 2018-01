Mouse on Mars mangonean la voz de Justin Vernon en el extraño primer avance de su disco

Los veteranos Mouse on Mars han anunciado un nuevo disco titulado ‘Dimensional People’ al que han invitado a varias estrellas del rock independiente actual, entre ellas Justin Vernon de Bon Iver, Aaron y Bryce Dessner de The National y Zach Condon, el muchacho de Beirut. También Amanda Blank, Sam Amidon y Swamp Dogg aparecerán en este álbum que se publica el 13 de abril.

Conocidos por su electrónica experimental, en el que caben ritmos dub, funk, tecno y krautrock fusionados con instrumentos reales como guitarras o cuerdas, los alemanes tras Mouse on Mars Jan St. Werner y Andi Toma avanzan ‘Dimensional People’ con ‘Dimensional People Part III’, en el que pronto reconocerás la voz de Vernon, aunque manipulada a lo largo de la canción de manera que se desintegra entre el denso paisaje electrónico, que da lugar también a unos arreglos muy noir jazz.

‘Dimensional People’:

01 “Dimensional People Part I”

02 “Dimensional People Part II”

03 “Dimensional People Part III”

04 “Foul Mouth”

05 “Aviation”

06 “Parliament Of Aliens Part I”

07 “Daylight”

08 “Tear To My Eye”

09 “Parliament Of Aliens Part II”

10 “Parliament Of Aliens Part III”

11 “Résumé”

12 “Sidney In A Cup”