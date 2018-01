Rosalía y Costa, subidas más fuertes en España en la semana post-Reyes

Ni una sola entrada, como es normal, en la lista de ventas de la semana, pues nadie con 2 dedos de fente editaría un disco en España un 5 de enero. Pablo Alborán continúa en el top 1 con ‘Prometo’, de momento y tras la Navidad certificado como triple platino, seguido por Pablo López con ‘Camino, fuego y libertad’, que sube del 3 al 2.

La subida más fuerte se produce de mano de Rosalía, que sube del 88 al 47 con ‘Los Ángeles’, y al mismo tiempo vuelven a la lista discos interesantes como ‘Legacy’ de Bowie (63), ‘Lust for Life’ de Lana del Rey (64), ‘Spirit’ de Depeche Mode (70), ‘Trouble No More…’ de Bob Dylan (77), ‘El poeta Halley’ de Love of Lesbian (81) y ‘Sueños y pan’ de Xoel López (98), entre otros. El cambio entre lo que se regala en Navidad y lo que se compra para uno mismo es evidente.

En streaming, hay que destacar la subida de un disco lanzado en plena Navidad, el de Costa, ‘Maldito’, que pasa del puesto 96 al puesto 15. También destacamos la entrada de la banda sonora de ‘Pitch Perfect 3’, que por ejemplo incluye una versión de ’Toxic’, al puesto 79. Vuelve a la tabla ‘Relaxer’ de alt-J coincidiendo con su impresionante paso por Madrid y Barcelona: son top 57, si bien ya habían sido top 17 en esta tabla de “streaming álbumes” con este largo.