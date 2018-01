Young Fathers presentan sangre, lágrimas y flores en el meta-vídeo de ‘In My View’

Young Fathers publicaban recientemente una estupenda canción titulada ‘Lord’ que los situaba en un terreno más luminoso de lo habitual, gracias a unas ambientaciones celestiales, pianos y cegadores coros góspel que sin embargo convivían con la oscuridad un poco Massive Attack habitual del grupo, entre voces tenebrosas y paisajes electrónicos industriales.

Ahora sabemos que ‘Lord’ formará parte de un nuevo disco de Young Fathers titulado ‘Cocoa Sugar’ que se publica el 9 de marzo. El sucesor de ‘White Men are Black Men Too‘ se presenta oficialmente con el single ‘In My View’, que nuevamente presenta arreglos electrónicos sucios, aunque ahora compaginándolos con unas contundentes percusiones que pueden recordar a los ritmos caribeños del dancehall. El vídeo contiene sangre, lágrimas y flores y también cierto fondo meta hacia el final.

Los escoceses Young Fathers son uno de los grupos más inclasificables de la actualidad tras la edición de su debut ‘DEAD‘, ganador del Mercury en 2014. Ellos han dado nueva vida como pocos al hip-hop alternativo británico, fusionando sus raps con todo tipo de sonidos entre la electrónica, el trip-hop y el africanismo con unas letras de cariz político y social.

‘Cocoa Sugar’

01 See How

02 Fee Fi

03 In My View

04 Turn

05 Lord

06 Tremolo

07 Wow

08 Border Girl

09 Holy Ghost

10 Wire

11 Toy

12 Picking You