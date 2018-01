Justin Timberlake no logra con ‘Filthy’ ingresar en la lista de singles

La noticia en la lista de singles española de esta semana es la no entrada de Justin Timberlake con ‘Filthy’. Decíamos recientemente que la canción era un poco extraña y difícil, en la onda del Prince más experimental, pero eso no le ha impedido ingresar en la listas americana (9) y británica (15). Parece que por aquí no ha gustado ni para que roce siquiera el top 100 en su semana de salida. En España, ‘CAN’T STOP THE FEELING!’ llegó a ser top 3.

¿Y quién ha sido la entrada más fuerte, en su lugar? Lo habéis adivinado: Bruno Mars con su ‘Finesse’ reeditada con Cardi B. Ni en un millón de años habríamos imaginado que este “new jack swing” random que ocupaba la penúltima pista del disco de Mars podría ser algo parecido a un éxito, pero en Estados Unidos ya es top 3, en UK top 7 y su paso por la lista de singles española acaba de empezar. Por cierto, Mars y Cardi B la tocarán en los Grammy el mes que viene.

La segunda entrada más importante en la lista de singles es ‘This is Me’ (70) de Keala Settle, propiciada por el estreno en España de ‘The Greatest Showman’, que también nos deja la entrada de ‘Never Enough’ de Loren Allred en el puesto 81 y la última entrada en la lista, en el puesto 100, de ‘Rewrite the Stars’ de Zac Efron y Zendaya. De Operación Triunfo, Aitana Ocaña entra en el puesto 77 con ‘Chas y aparezco a tu lado’.

Sin embargo, la gran curiosidad de la lista la protagoniza Amaia Romero, también concursante de Operación Triunfo, que logra la subida más fuerte con su versión de ‘Shake it Out’ de Florence + the Machine, del 65 al 15. Es decir, Romero ya tiene un top 15 en España, al contrario que la propia Florence + the Machine, que con esta canción ni siquiera llegó a entrar en lista.