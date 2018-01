‘Los Ángeles’ de Rosalía, ganador del Premio Ruido a mejor disco nacional del año

‘Los ángeles’ de Rosalía se ha proclamado ganador del Premio Ruido a mejor disco español del año 2017. Este es el tercer galardón que otorga la PAM (Periodistas Asociados de Música), que como el Mercury Prize en Reino Unido valora la calidad por encima de ventas y en sus dos ediciones anteriores ha premiado ‘Voces del extremo’ de Niño de Elche y ‘Salve discordia’ de Triángulo de Amor Bizarro. Además de Rosalía junto a Refree hemos visto actuar en la ceremonia a otros 4 de los 11 nominados: Maria Arnal y Marcel Bagés (impresionante la voz de Arnal en ‘Tú que vienes a rondarme’, divertida en el “quiéreme, adquiéreme, compra mi disco” de ‘Canción total’), la energía de power duo de Cala Vento, el punk rabioso de Biznaga (sobre todo vibrante en su himno ‘Una ciudad cualquiera’) y para cerrar la psicodelia sesentera de Rufus T. Firefly.

Rosalía, que ha realizado una alucinante actuación de cortar el hipo de 3 canciones, a destacar ‘Aunque es de noche’ -no incluida en el disco- y ‘Catalina’ (y pocas veces la Sala El Sol ha guardado tal silencio), ha tenido unas palabras de agradecimiento al recoger el premio, asegurando que no esperaba este éxito: “Ninguno nos lo esperábamos cuando grabamos el disco. Le decía a Raül (Refree): “¿Tú crees que le va a gustar a alguien?” y él decía: “sí, sí, sí”, pero luego decía: “no sé”. El disco nació de la pulsión del amor por la música. No habría llegado a la gente sin el cariño de los medios, y lo importante es que llegue a la gente”. Al recoger uno de los premios, una guitarra, bromeaba: “No la voy a tocar porque hoy llevo las uñas de gel”, en referencia a C. Tangana, nominado también pero ausente en la ceremonia. La presentadora del evento y presidenta actual de la PAM, María Ballesteros, había elogiado durante la gala las propuestas que se abren a nuevos géneros y no “encorsetan el flamenco”.

Los nominados eran, además del disco de Rosalía, ‘Ídolo’ de C. Tangana, ‘Mismo sitio, distinto lugar’ de Vetusta Morla, ‘Zona temporalmente autónoma’ de Los Planetas, ‘45 cerebros y un corazón’ de Maria Arnal y Marcel Bagés, ‘Firmamento’ de Rocío Márquez, ‘Para quienes aún viven’ de Exquirla, ‘Fruto panorama‘ de Cala Vento, ‘Magnolia‘ de Rufus T. Firefly, ‘Predación‘ de Pablo und Destruktion y ‘Sentido del Espectáculo‘ de Biznaga.